Вчителька інформатики Надія Волощук пояснила свій вчинок некерованою поведінкою учня

У Солонківській школі на уроці інформатики у 7 класі трапився конфлікт між учнем та вчителькою. За словами учня, вчителька погрожувала йому ножем. Педагогиня ж нарікає на незадовільну поведінку класу. Втім, після розголосу вона визнала свою вину і вибачилась, наразі її відсторонили від занять. І адміністрація школи, і поліція проводять перевірку.

Про інцидент у 7 класі першими повідомили журналісти телеканалу «1+1». Як розповів ТСН семикласник Владислав Виборнов, вчителька спершу змусила його з’їсти паперовий літачок, а потім махала перед ним ножем.

«Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що то я його кинув і заставила мене його з’їсти. Потім ще побачила, що в мене нема ручки, принесла ніж і сказала, що я кров’ю буду писати, і пальця мені відріже», – пояснив журналістам причини конфлікту Владислав Виборнов.

Мама однієї з учениць 7-А класу Людмила Драпінська розповіла ZAXID.NET, що випадок трапився в четвер, 13 травня. Про вчительку каже, що вона часто принижує, знецінює учнів.

«Дитина під враженнями розповіла мені про цей випадок відразу. Я повідомила директора. Добу ніхто з батьків не реагував у шкільному чаті. Навіть мама хлопчика не знала про це. Зі всіх батьків лише двоє-троє сказали, що це неприпустимо. І десь троє стали на захист вчительки», – розповіла ZAXID.NET Людмила Драпінська.

Свій вчинок вчителька Надія Волощук назвала жартом і пояснила некерованістю класу. Вчителька визнала свою вину і вибачилася перед батьками: «Я дуже хочу вибачитися, шкодую насправді за той інцидент. Хай мені Бог простить, але це була спланована провокація, клас ну трошечки такий проблемний».

Директор школи Володимир Кіт повідомив ZAXID.NET, що у школі працює комісія, яка розслідує усі обставини, але він відмовився детальніше прокоментувати цей інцидент. За його словами, вчителька інформатики працює у школи недавно.

Голова Солонківської громади Богдан Дубневич написав, що вчителька вже готова звільнитися.

«Знаю, що причетний школяр не є корінним мешканцем Солонки, сім’я переїхала сюди жити зі Львова. Вчителька інформатики теж приїжджа, вона вже написала заяву на звільнення. Разом із радою трудового колективу винесемо свій вердикт: або вчитель покине школу, або ми попросимо учня змінити навчальний заклад», – написав голова громади у Facebook.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що проводять перевірку за фактом, опитують усі сторони конфлікту.

Нагадаємо, солонківська школа нещодавно вже потрапляла у конфлікт: після ремонту вартістю понад 20 млн грн з батьків збирали додаткові кошти на покриття стін.