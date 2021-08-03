Після публічного розголосу цькування вчительку Надію Волощук звільнили з роботи

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винною у булінгу вчительку солонківської школи Надію Волощук, яка принижувала учнів та погрожувала семикласнику ножем. За булінг суд оштрафував її на 850 грн, також після публічного розголосу її звільнили зі школи.

60-річна Надія Волощук працювала вчителькою інформатики у солонківській школі. У травні 2021 року батьки та учні 7 класу публічно розповіли про знущання вчительки над одним з учнів. Надія Волощук змусила хлопця з’їсти паперовий літачок, а також показувала ніж та погрожувала, що хлопець «буде писати кров’ю». Батьки також розповіли, що це не перший випадок приниження учнів.

Свій вчинок Надія Волощук назвала жартом, а поведінку пояснила некерованістю класу. Після цього випадку у школі працювала комісія, за результатом роботи якої Надію Волощук звільнили з роботи.

20 липня Пустомитівський райсуд Львівщини розглянув матеріали справи про булінг Надії Волощук щодо учня солонківської школи. Дослідивши матеріали справи, суддя Дмитро Кукса визнав її винною у булінгу та оштрафував на 850 грн.