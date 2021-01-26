На капітальний ремонт школи у Солонці щойно витратили понад 21 млн грн з державного і місцевого бюджетів, але з батьків учнів продовжують збирати гроші

Батьки учнів загальноосвітньої школи у селі Солонка біля Львова заявляють про вимагання у них грошей на покриття стін у класах захисним лаком. Вчителі та члени батьківського комітету просять скластися по 150 грн з кожного учня на потреби школи – сукупно це більше 100 тис. грн. Найцікавіше, що у цій школі щойно провели державним коштом капітальний ремонт вартістю у 21 млн грн.

Ремонт у школі в Солонці стартував у липні 2020 року у рамках проекту «Спроможна школа для кращих результатів» від Міносвіти. Держава виділила на капітальний ремонт школи 14,8 млн грн, ще 6,2 млн грн виділили з бюджету Солонківської ОТГ. У понеділок, 25 січня, адміністрація Солонківської ОТГ повідомила, що ремонт у сільській школі уже завершується. За півроку у школі повністю відремонтували класи, коридори, туалети і спортзали.

Фотографіями відремонтованої школи особисто похвалився і голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич. «Я переконаний, що всі навчальні заклади нашої територіальної громади повинні виглядати яскраво і по - сучасному. Бо в нових та затишних умовах – і навчальний процес продуктивніший! Різницю помічаєте?», – написав він у Facebook.

Проте частина батьків учнів Солонківської школи заявляють, що у них вимагають гроші на покриття стін у класах захисним лаком. Вчителі просять батьків з різних класів скластися по 150 грн, мовляв, без спеціального покриття пофарбовані стіни швидко забрудняться.

«Батьки у приват надсилають скріни переписок, де в них вимагають за лакування школи по 150 грн. Згідно з проектно-кошторисною документацією, внутрішнє облицювання в школі мало б робитися миючою фарбою. А батьки кажуть, що це проста [фарба] Snieżka, яка вимазується і не миється. Зараз хочуть перекрити захисним лаком. І йдеться про те, що відбулася педрада і там прийняли рішення донести до батьків інформацію про необхідність здати по 150 грн. Хтось здає вчительці готівкою, хтось на картку директора скидає», – розповіла ZAXID.NET депутатка Солонківської ОТГ від «Голосу» Надія Баволяк.

Прохання скластися по 150 грн на покриття лаком стін у класах батькам почали озвучувати одразу в перші дні після січневого локдауну.

У Viber-чатах класів Солонківської школи батьків просять скластися по 150 грн на покриття стін лаком

Мама одного з учнів Солонківської школи розповіла ZAXID.NET, що вимоги скластися по 150 грн на покриття стін лаком озвучують члени батьківського комітету у Viber-групах класів.

«Нещодавно пропонували скластися на школу по 50 грн, щоб купити меблі. Тепер вимагають по 150 грн для того, щоб покрити стіни незрозумілою речовиною, щоб вони не обтиралися. До того ми здавали гроші на капітальні ремонти у класах, тепер вони переробили ті ремонти по-новому. І незрозуміло, для чого тоді батьки складалися грошима», – розповіла жінка, яка просила зберегти її анонімність.

Директор Солонківської школи Володимир Кіт підтвердив ZAXID.NET, що саме він зініціював покриття стін класів лаком коштом батьків.

«То була моя пропозиція порадитись з батьками. Але ніхто цього не вимагає і не змушує. Я батьківський комітет для цієї речі не збирав. Ні одному батькові я не сказав, що якщо ви не дасте, значить вашу дитину виженуть зі школи. Це справа батьківських комітетів кожного класу», – стверджує Володимир Кіт.

За його словами, підрядник покрив стіни у класах фарбою, яка не миється і швидко брудниться. Натомість лакове покриття, на думку директора, мало би уберегти стіни від забруднення.

«Ми подивилися, що гарно було б хоча б один раз покрити тою глазур’ю, вона не мажеться, не стирається. У нас немає гардероба, і діти роздягаються в класах. Відповідно, навіть якщо вони на вішачок повісять свій одяг, то за 3-4 місяці та фарба буде чорна», – пояснює свої наміри Володимир Кіт.

За словами директора, у проекті капітального ремонту, який розробляв найнятий місцевим відділом освіти архітектор, не врахували якісного покриття стін всередині школи. Він додав, що підрядник уже після завершення ремонту має усунути власним коштом деякі недоліки, як от тріщини у стінах деяких класів, однак покриття стін захисним лаком не прописано в проекті, тому ці роботи провести у рамках капремонту не вийде.

«Я не будівельник, але в дечому розуміюся. Та фарба, що у нас на фасаді – це одне, а всередині – це дещо інше. Я не кажу, що вона неякісна, але, можливо, вона не підходить до таких приміщень як школа…», – каже Володимир Кіт.

Ремонт у Солонківській школі провели у всіх коридорах і класах (порівняння зроблене адміністрацією Солонківської ОТГ)

За словами директора школи, планувалося, що покривати стіни захисним лаком могли б самі батьки учнів, щоб зекономити гроші на майстрах.

«В кожному класі, де є 30 дітей, знайдеться 2-3 батька, які можуть у п’ятницю ввечері або в інший день… Це лак такий, який не має запаху, він сохне дві години. І я думав, що батьки просто куплять той лак і… що немає мужчин, щоб перекатати в класі валиком стіни?», – ділиться планами директор школи, де вчаться загалом 670 учнів.

У відділі освіти Солонківської ОТГ відмовились спілкуватись з журналісткою ZAXID.NET стосовно цієї ситуації, попросивши надіслати інформаційний запит.