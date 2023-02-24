Залізничний районний суд Львова оштрафував львів’янку за прогули уроків у школі її донькою. Матір визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафували на 1,7 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, неповнолітня навчається у ліцеї №15 на вул. Патона у Львові. Дівчина без поважних причин не відвідувала ліцей більше чотирьох місяців: з початку вересня 2022 року до 9 січня 2023 року.

На матір дівчини склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Справу розглядала суддя Олеся Постигач, яка оштрафувала матір школярки на 1700 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.