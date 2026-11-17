Папа Римський прокоментував можливість скасування целібату

Папа Римський Лев XIV не виключив, що в майбутньому католицьким священникам дозволять одружуватися. Водночас поки що понтифік не планує змінювати правила обов’язкового целібату, оскільки це питання «є складним і може призвести до розколу серед вірян». Про це він заявив у вівторок, 17 листопада, передає портал RMF24.

«Можливо, одного дня священники будуть одруженими, і деякі питання зазнають змін. Однак поки що я вважаю, що важливою частиною мого служіння в Церкві є зцілення та зближення людей», – пояснив понтифік під час розмови з журналістами на борту літака, що прямував із Південної Америки до Риму.

Прихильники скасування обов’язкової безшлюбності вважають, що дозвіл висвячувати одружених чоловіків міг би збільшити кількість кандидатів у священники. Серед аргументів – нестача духовенства в окремих регіонах світу, зокрема в Південній Америці.

Як нагадує RMF24, питання висвячення одружених чоловіків активно обговорювали під час Ватиканського синоду, присвяченого Амазонії, який відбувся восени 2019 року. Тоді єпископи звернули увагу на брак священників у віддалених громадах і закликали Папу Франциска розглянути можливість змін. Однак він не запровадив запропонованого рішення.

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Також Папа Римський Лев XIV прокоментував можливість відправлення святої меси за традиційним латинським обрядом. Понтифік не планує скасовувати рішення свого попередника Папи Франциска, яке обмежило використання старих літургійних книг.

На скасуванні цього рішення наполягають традиціоналістські католицькі спільноти. Свою позицію Лев XIV пояснив прагненням зберегти єдність Церкви та врахувати благо більшості католиків у світі. Він додав, що не вважає скасування попередніх рішень правильним кроком.