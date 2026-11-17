Ведучі спілкувалися зі слухачами й розігрували подарунки

У понеділок, 16 листопада, ведучі Люкс FM Львів відсвяткували професійне свято разом зі слухачами. Йдеться про День працівників радіо, телебачення та зв’язку. З цієї нагоди радійники вже вдруге влаштували спільний кінопоказ.

Квитки на подію розігрували у прямому ефірі та в соцмережах Люкс FM Львів. В одному з кінотеатрів Львова зібралися близько 80 людей. Радіоведучі Таня Дубас, Назар Бійчук, Іра Ткачук, Діана Луцишин та Андрій Ферцак спілкувалися зі слухачами й розігрували подарунки.

«Враження неймовірні. Дуже приємно, що стала частинкою такого крутого вечора і поспілкувалася наживо з улюбленими ведучими. Ми всією сім’єю щодня слухаємо Люкс FM Львів – вдома чи в авто. Прокидаємося на “Зарядку” з Бійчуком та Дубаскою, а ввечері жартуємо з Луцишин та Ферцаком. А рілси Іри Ткачук та Зоряни Казмірук – то окремий вид задоволення. Наша донька Вероніка вже двічі була на ефірі у студії улюбленого радіо і мріє в майбутньому знайти свого Ферцака та стати другою Діаною. Тому враження від вечора загалом дуже позитивні. Сподіваюся, що наша люкс-дружба буде тривалою і зовсім скоро ми зустрінемося знову», – поділилася враженнями слухачка Люкс FM Львів Ірина Музика.

Усі фото Оксани Жук

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На подію також завітав зірковий гість – співак SHUMEI. Він виконав кілька пісень. Після цього радіоведучі разом зі слухачами переглянули фільм «Один удома».

«Ми довго думали, який фільм вибрати: щось нове чи, можливо, фантастику. Зрештою вирішили показати кіно, яке всі бачили, але ще ніколи – на великому екрані. Тож цього року Кевін був не сам удома, а зустрів “мокрих бандитів” у компанії найкращих друзів. Святковий настрій увімкнули на всі 104.7 відсотка», – розповів продюсер Люкс FM Львів Андрій Ферцак.

«Це було круто. Дякую Люкс FM Львів, і ще раз зі святом. Хоч на мить вдалося повернутися в дитинство за сімейним переглядом “Сам вдома”», – поділився враженнями Андрій Жукевич.

Продюсер Люкс FM Львів Андрій Ферцак анонсував наступні зустрічі зі слухачами, однак наразі без деталей. Усю інформацію слухачі вже незабаром дізнаються у прямому ефірі та в соцмережах Люкс FM Львів.