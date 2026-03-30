У неділю, 29 березня, ведучі Люкс FM влаштували у ТРЦ King Cross Leopolis ексклюзивний прямий ефір та благодійний концерт задля збору грошей для військових.

«Це вже гарна традиція – зустрічатися зі слухачами Люкс FM, які приходять цілими сім’ями, і показувати, як працює радіо зсередини. Ми, як велика родина, знаємо один одного в обличчя. Без зайвого пафосу, але разом із нами виростають діти, змінюються життя, створюються нові родини, і це круто – бачити, як ми стаємо частиною життя наших слухачів. Цього року ми подарували ще більше подарунків, ще більше емоцій і, найголовніше, зробили добру справу», – розповів продюсер Люкс FM Львів Андрій Ферцак.

Разом із King Cross Leopolis радіоведучі Таня Дубас, Назар Бійчук, Іра Ткачук, Діана Луцишин та Андрій Ферцак спілкувалися зі зірками та слухачами, а також розігрували подарунки.

«Я дізналася про подію через радіо, постійно слухаю Люкс FM в машині. Вирішила привезти дітей на концерт. Ми витратили купу грошей на донат, але дуже щасливі. Отримали багато подарунків», – розповіла слухачка Люкс FM Ірина Дзюба.

«Я брала участь у конкурсі. Мені дуже сподобалося, це неймовірно і дуже класно. Я отримала підвіску від ювелірного бренду, тож залишилася дуже задоволена», – поділилася враженнями учасниця події Андріана Лильо.

На сцені виступили Андріана та VAHA, а на завершення вечора – MamaRika.

Під час події благодійний фонд «Завжди Україна» та Люкс FM збирали гроші на пікап для 141-ї окремої механізованої бригади.