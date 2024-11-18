Радіоведучі Таня Дубас, Назар Бійчук, Діана Луцишин та Андрій Ферцак спілкувалися зі своїми слухачами, розігрували подарунки

Ведучі Люкс FM відсвяткували своє професійне свято разом зі слухачами. Йдеться про День працівників радіо, телебачення та зв'язку, яке відзначають 16 листопада. З цієї нагоди напередодні свята радійники влаштували зустріч зі своїми слухачами та кінопоказ.

Квитки на подію можна було виграти у соцмережах Люкс FM або ж у прямому ефірі. В одному із кінотеатрів Львова зібралося 80 людей. Радіоведучі Таня Дубас, Назар Бійчук, Діана Луцишин та Андрій Ферцак спілкувалися зі своїми слухачами, розігрували подарунки.

«Цього разу ми з ведучими Люкс FM вирішили відсвяткувати наше свято з слухачами Люкс FM. Впродовж двох тижнів слухачі в ефірі змагалися за можливість потрапити на перегляд фільму та поспілкуватися з ведучими та забрати класні подарунки! Результату досягнули, подарунки роздали, вже зовсім скоро в ефірі Люкс FM ми розкажемо, де ми знову зможемо зустрітися», – розповів продюсер Люкс FM Андрій Ферцак.

Усі фото Люкс FM

Завітала на подію і Наталка Карпа, вона заспівала кілька пісень. Опісля радіоведучі разом зі своїми слухачами переглянули фільм. Учасники події зазначили, що Люкс FM – це рідне для них радіо.

«Я дуже щаслива, що маю нагоду бути на такій яскравій події сьогодні. Слухаємо Люкс FM кожного дня, любимо це радіо, це вже щось таке рідне. Це завжди веселі і неймовірні емоції», – сказала слухачка Люкс FM Іра Злотник.

«Щодня слухаємо Люкс FM. Любимо це радіо за щирість, за відвертість, за класний настрій, за емоції. В нас є багато подарунків від Люкс FM. Ініціаторкою участі в іграх на Люкс FM є наша донечка, якій сім років. Така зустріч – це супер. Це прекрасно зустрітися, поспілкуватися», – додала слухачка Оля Фединишин.

Люкс FM готує для своїх слухачів ще більше подарунків, вражень та подій. Продюсер Люкс FM Андрій Ферцак підсумував, що у грудні буде багато цікавого.