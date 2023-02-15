Радійники одружили пару на ковзанці

У вівторок, 14 лютого, в прямому ефірі Люкс FM львів'янин освідчився своїй коханій. Того ж дня радійники одружили пару на ковзанці, що в Emily Resort. Обітниці закохані також давали в прямому ефірі. При цьому студія Люкс FM працювала прямісінько на місці події. Пара перемогла в акції «Одруження на ковзанці». Серед багатьох історій кохання саме заявка нареченого Андрія Юрчука найбільше припала радійникам до душі.

День закоханих на Люкс FM розпочався романтично. Зробити пропозицію в прямому ефірі Андрій Юрчук вирішив, коли почув, що радіо шукає пару для одруження на ковзанці. До того ж, чоловік вже планував освідчитися своїй коханій і навіть купив обручку.

«Вирішив просто від щирого серця написати нашу історію кохання і за декілька днів дізнався, що ми перемогли», – розповів наречений Андрій Юрчук.

«Я була дуже здивована. Думала, що це будь-що, але тільки не пропозиція. Я не думала, що зранку по-телефону мене таке спитають. Я взагалі до останнього не вірила, що це дзвонять з радіо. Думала, що це якась державна установа», – сказала наречена Оля Кобрин.

Разом Андрій та Оля вже чимало – сім років. Тож окрім освідчення, в той же ж день в прямому ефірі пару ще й одружили. Церемонію провів ведучий Назар Бійчук.



«Дуже класна ідея. Де-де, а не на ковзанці я собі це уявляла. Це реально дуже неочікувано і дуже неймовірно. Я точно це запам'ятаю», – сказала наречена Оля Кобрин.

«Хотілося зробити щось дійсно таке, що запам'ятається нам на все життя, що можна буде розказати дітям так, як мої батьки мені розповідали про своє знайомство в автобусі. Я так само хотів би розказати, що от радіостанція зробила нам одруження. Круто-круто, емоції переповнюють», – розповів наречений Андрій Юрчук.



Привітати наречених прийшли друзі та рідні. Про такий незвичний задум Андрія батьки Олі знали і дуже зраділи.



«Він сказав, що то буде великий секрет, щоби ми не сказали Олі. Для нас це було абсолютно несподівано, але дуже приємно, що в такий тяжкий час наші медіа роблять людям такі сюрпризи і свята. Це ще раз показує, шо в такий важкий час українці продовжують жити, що українці люблять», – розповіли батьки нареченої Олександра та Олег Кобрини.



Одружувати закоханих у найромантичніший день в році в прямому ефірі на Люкс FM – вже традиція. Однак, цьогоріч локацію змінили, замість Ратуші обрали ковзанку. Окрім того, ефірили радійники з місця події.



«Мені сподобався такий формат. Ми будемо, напевно, з кожним роком все нові і нові локації відкривати. Тому, я вже, чесно, хочу наступний День Валентина», – розповів продюсер Люкс FM Андрій Ферцак.

Незмінно романтичним партнером одруження залишається «Кава Старого Львова». Компанія завжди приєднується до привітань і дарує закоханим брендові презенти.