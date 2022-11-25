На порталі «Дія» запустили тестування заяви на шлюб онлайн
Реєстрація на тестування послуги передбачає реальну згоду на одруження
На порталі державних послуг «Дія» розпочалось бета-тестування заяви на шлюб онлайн. Тепер через «Дію» можна подати заяву, обравши місце та час реєстрації шлюбу, а також зал, де відбудеться церемонія одруження.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, 25 листопада на порталі «Дія» розпочався запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн. При цьому всі, хто бере участь у тестуванні, дає реальну згоду на одруження.
«Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія. Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату. Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси», – повідомив Михайло Федоров.
Взяти участь у тестуванні можуть усі охочі старші 18 років, які мають електронний підпис та партнера для шлюбу. Подати заяву можна на порталі «Дія». Там необхідно вазати дані наречених. Система автоматично обере місце проведення церемонії у регіоні, в якому ви хочете одружитися.
Нагадаємо, раніше українцям дозволили використовувати паспорт з «Дії» для реєстрації шлюбів.