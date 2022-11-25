На порталі державних послуг «Дія» розпочалось бета-тестування заяви на шлюб онлайн. Тепер через «Дію» можна подати заяву, обравши місце та час реєстрації шлюбу, а також зал, де відбудеться церемонія одруження.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, 25 листопада на порталі «Дія» розпочався запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн. При цьому всі, хто бере участь у тестуванні, дає реальну згоду на одруження.

«Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія. Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату. Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси», – повідомив Михайло Федоров.

Взяти участь у тестуванні можуть усі охочі старші 18 років, які мають електронний підпис та партнера для шлюбу. Подати заяву можна на порталі «Дія​». Там необхідно вазати дані наречених. Система автоматично обере місце проведення церемонії у регіоні, в якому ви хочете одружитися.

Нагадаємо, раніше українцям дозволили використовувати паспорт з «Дії» для реєстрації шлюбів.