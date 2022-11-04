Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти, а також Державною податковою службою починає працювати над розробкою

У сервісі державних послуг «Дія» з’являться нові цифрові документи, зокрема, дипломи про освіту та шкільні атестати. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він звернув увагу на те, що за час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів.

«Відновити документи про освіту – доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація – це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО», – зазначив міністр.

Документи в смартфоні можна буде використати під час працевлаштування або для реєстрації в службі зайнятості. Федоров додав, що відповідну постанову підтримав Кабмін. Тепер Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти, а також Державною податковою службою починає працювати над розробкою.

Нагадаємо, 2 листопада в Україні розпочалося впровадження електронного нотаріату «Нота». Перший етап проєкту – нотаріальні документи з QR-кодом, автентичність яких можна перевірити за допомогою QR-сканера у застосунку «Дія».