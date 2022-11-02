В Україні розпочалося впровадження електронного нотаріату «Нота». Перший етап проєкту - нотаріальні документи з QR-кодом, автентичність яких можна перевірити за допомогою QR-сканера у застосунку «Дія», повідомило в середу, 2 листопада, Міністерство цифрової трансформації.

Там зазначили, що нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Проте з початку повномасштабної війни виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4. Крім того, є випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках.

Для того, щоб убезпечити українців від підробки документів, в Україні запускають перевірку за QR-кодом. Він може бути на довіреності, договорі оренди транспортних засобів, а також на заяві, на якій засвідчується справжність підпису. QR-код наноситься на нотаріальні документи як на білому папері, так і на спеціальному бланку.

Як пояснили в Мінцифри, за QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у декілька натискань для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати.

Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов пояснив, що QR-код – це додатковий надійний захист документа від підробок. За статистикою, найчастіше шахраї або підробляють окремі формулювання і дати у вже готовому документі, який видав нотаріус. Нотаріальні ж документи з QR-кодом повністю захищені.

«По-перше, електронні копії нотаріальних документів з QR-кодом зберігаються в системі е-нотаріату, і внести зміни в текст нотаріального документа після завантаження його в систему – неможливо. По-друге, формування документа з QR-кодом відбувається виключно за допомогою Єдиної державної системи е-нотаріату нотаріусами, що здійснюють нотаріальну діяльність», – розповів Сергій Орлов.

У разі невдалого сканування QR-коду застосунок «Дія» сповістить, у чому проблема: немає інтернету, документ відсутній у системі е-нотаріату тощо. Для перевірки документа в обох – власника документа і того, хто перевіряє, має бути встановлений застосунок «Дія» та доступ до інтернету.

Формування документа з QR-кодом відбувається виключно за допомогою Єдиної державної системи е-нотаріату нотаріусами, що здійснюють нотаріальну діяльність. Підключення нотаріусів до системи електронного нотаріату відбувається поступово. Наразі формувати нотаріальні документи з QR-кодом можуть лише нотаріуси міста Київ та при наявності такої технічної можливості в умовах воєнного стану. Згодом до системи долучаться нотаріуси з усієї України.

У Міністерстві юстиції України зазначили, що у перспективі в електронному нотаріаті будуть зберігатися усі нотаріальні реєстри, а нотаріуси та клієнти матимуть власні кабінети. Це дозволить знайти необхідний документ за кілька натискань, тож пришвидшить діловодство, а також вбереже від шахрайських схем.