Вперше в історії нацвідбору «Євробачення» українці зможуть обрати не лише представника на міжнародний конкурс, а й склад журі. У мобільному застосунку «Дія» запустили голосування за суддів. Серед претендентів Джамала, Тіна Кароль, Тарас Тополя, Катерина Павленко з Go_A і навіть хореограф Костянтин Томільченко, повідомило в понеділок, 31 жовтня, Міністерство цифрової трансформації.

Щоб взяти участь у голосуванні, потрібно відкрити застосунок «Дія», зайти у розділ «Послуги» й натиснути «Опитування». Далі обрати одного з кандидатів в члени журі:

Джамала – співачка та авторка пісень, переможниця Євробачення-2016;

DZIDZIO (Михайло Хома) – співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер;

Тіна Кароль – співачка, композиторка, народна артистка України;

Злата Оґнєвіч – співачка, авторка, композиторка;

Катерина Павленко (Monokate) – солістка гурту Go_A, фольклористка, авторка пісень;

Костянтин Томільченко – креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу «Танцюють всі»;

Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка;

Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла»;

Валерій Харчишин – рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», актор театру та кіно, продюсер.

Голосування триватиме до 10:00 7 листопада. В ньому можуть взяти участь користувачі «Дії» навіть у разі, якщо вони перебувають за кордоном.

Фінал нацвідбору на «Євробачення-2023» відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди «Суспільного» прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», яке належить сім'ї Віктора Пінчука.

До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів. Серед них Jerry Heil і KRUTЬ, які вже намагалися підкорити національний конкурс 2020 року.