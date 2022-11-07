Найбільше голосів отримали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна

Українці вперше самостійно обрали склад журі національного відбору «Євробачення 2023». Голосування відбувалося в мобільному застосунку «Дія» й тривало з 31 жовтня до 7 листопада.

Як повідомив у понеділок, 7 листопада, глава Мінцифри Михайло Федоров, найбільше голосів українці віддали за лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю (17,4%), співачок Джамалу (15,7%) та Юлію Саніну (15,7).

«Після підписання угоди вони офіційно стануть членами журі. Якщо хтось із лідерів опитування відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат. Наприклад, Тіна Кароль або DZIDZIO», – повідомив Михайло Федоров у Telegram.

Загалом участь у голосуванні взяли понад пів мільйона українців. У ньому могли взяти участь усі користувачі додатку «Дія», навіть ті, що перебувають за кордоном. Окрім тих, хто пройшов у фінал, українці могли проголосувати за DZIDZIO, Тіну Кароль, Злату Огнєвіч, Катерину Павленко (Go_A), Костянтина Томільченка та Валерія Харчишина.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на «Євробачення 2023» відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди «Суспільного» прямий ефір влаштують в укритті, а обрати переможця українці також уперше зможуть через «Дію».

До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів із майже 300 претендентів. Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» від імені України відбудеться у британському Ліверпулі.