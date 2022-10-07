Ліверпуль прийматиме «Євробачення» вперше

Британське місто Ліверпуль вибороло право прийняти «Євробачення» у 2023 році. Конкурс пройде у Великій Британії вперше за останні 25 років.

Ліверпуль обіграв Глазго у праві проводити конкурс. Однак загалом за право його проводити змагалися 20 міст. Офіційні особи міста заявили, що захід на 11-тисячній арені M&S Bank Arena буде проведено «від імені України», пише в п’ятницю, 7 жовтня, BBC.

Глазго був фаворитом букмекерів, але тепер Ліверпуль може очікувати тисячі відвідувачів у травні 2023 року. Події, які стосуються конкурсу, розпочнуться з 13 травня. Вони також включатимуть різноманітні культурні заходи на українську тематику. Зокрема, в Ліверпулі буде представлено українську моду, вуличне мистецтво і писанки.

У минулому Велика Британія приймала «Євробачення» вісім разів, востаннє в Бірмінгемі 1998 року. У 2023 році конкурс вперше пройде у Ліверпулі.

Нагадаємо, що на «Євробаченні-2022» переміг український гурт Kalush Orchestra. Проте Європейська мовна спілка вирішила, що «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні Євробачення не відбудеться через повномасштабну війну.

Наступний конкурс проходитиме від імені України, також в України залишається місце у фіналі. Крім того, представники «Суспільного мовлення» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи шоу під час «Євробачення-2023».