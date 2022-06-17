Попри перемогу Kalush Orchestra конкурс скоріше за все прийматиме Велика Британія

EBU (Європейська мовна спілка) оголосила, що пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році Україна провести не зможе через складну безпекову ситуацію. Організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, представник якої посів у 2022 році друге місце.

«EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні», – сказано, зокрема, у заяві EBU.

Відповідно до правил та для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС про проведення конкурсу Євробачення-2023 року у Великій Британії.

При цьому в EBU вважає, що перемога України має бути підкреслена у наступному конкурсі.

Нагадаємо, українських гурт Kalush Orchestra переміг у конкурсі Євробачення, тож у 2023 році він мав би відбутися в Україні. 10 червня уряд створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу.