Група Kalush Orchestra продала свою нагороду з «Євробачення-2022»

Переможці пісенного конкурсу «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra, отримають новий кришталевий кубок замість того, який розіграли напередодні під час аукціону на підтримку Збройних сил України. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу «Євробачення» в Україні у Facebook.

Організатори конкурсу нагадали, що 29 травня переможці Євробачення-2022 спільно з волонтером Сергієм Притулою продали кришталевий мікрофон за 900 тис. доларів на благодійному аукціоні.

Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Як пише «Громадське» з посиланням на засновника і фронтмена гурту Олега Псюка, наразі у гурті не чули про те, що Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок. Наразі гурт дізнається інформацію про це.

Як інформував ZAXID.NET, 29 травня Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900 тис. доларів США та рожеву панаму за понад 11 млн грн на благодійному аукціоні