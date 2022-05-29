Гурт Kalush Orchestra на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» із піснею Stefania

Кришталевий мікрофон «Євробачення-2022», який цьогоріч виграв український гурт Kalush Orchestra, продали на благодійному аукціоні за 900 тис. доларів. Виручені від продажу гроші перерахують на допомогу ЗСУ. Музиканти організували розіграш разом із Сергієм Притулою – телеведучим, волонтером і головою фонду, який допомагає ЗСУ.

Благодійна акція стартувала 25 травня і завершиться о 20:40 28 травня.

Зібрані на аукціоні кошти передадуть у благодійний «Благодійний фонд Сергія Притули», який уже кілька років займається допомогою українській армії.

Також на серед бажаючих сьогодні розігрували рожеву панаму соліста гурту Олега Псюка, з якою він виступав на пісенному конкурсі і яка одразу ж стала модним трендом. Для того, щоб взяти участь у розіграші потрібно було подати заявку, зробивши ставку в 5 євро або 200 грн. За кожен такий донат учасник отримував позначку у розіграші. Тож чим більше донатів, тим більше позначок і відповідно шансів на перемогу. Переможцем виявився український громадянин, який назвався Володимиром і наразі проживає у Чехії і вніс заявку на 1 тис. грн. Загалом таким чином організаторами було зібрано понад 11 млн грн.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виграв з піснею «Стефанія» на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022», здобувши 631 бал (192 бали – від журі і 439 балів – від глядачів). Після перемоги Kalush Orchestra сказав, що планує продати статуетку переможців «Євробачення-2022» і віддати виручені кошти на потреби Україні.

Розіграш підтримало Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) — асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення».