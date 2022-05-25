Гурт Kalush Orchestra на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» із піснею Stefania

Український гурт Kalush Orchestra, що переміг на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022», виставив на благодійний аукціон статуетку переможця конкурсу та легендарну рожеву панаму. Виручені від продажу гроші перерахують на допомогу ЗСУ.

У середу, 25 травня, лідер гурту Kalush Олег Псюк разом із громадським діячем та волонтером Сергієм Притулою опублікували спільний допис, у якому зазначено, що гурт продає статуетку переможця конкурсу «Євробачення-2022». Крім цього, Олег Псюк продає рожеву панаму, в якій виступав на міжнародному пісенному конкурсі, що цьогоріч відбувся в Турині.

Щоб взяти участь у аукціоні, необхідно зробити доброчинний внесок 5 євро на банківський рахунок за посиланням. Переможця аукціону оберуть 28 травня о 19:00. Ним стане той, хто пожертвує найбільше грошей.

Зібрані на аукціоні кошти передадуть у благодійний «Благодійний фонд Сергія Притули», який уже кілька років займається допомогою українській армії.