Сертифікат на 631 кубометр газу вручили мамі Олега Псюка Стефанії

Мамі соліста музичного гурту Kalush Orchestra Стефанії Псюк подарували сертифікат на використання 631 кубометра газу. Такий подарунок Стефанії вирішило зробити керівництво компанії «Івано-Франківськгаз Збут» після перемоги колективу її сина на Євробаченні 2022. Обсяг «безплатного» газу – символічний та дорівнює сумі балів, які гурт Kalush Orchestra отримав на конкурсі в Турині.

Про сертифікат для Стефанії Псюк у вівторок, 17 травня, повідомила прес-служба франківських газовиків на офіційній сторінці компанії у Facebook. Колектив «Івано-Франківськгаз Збуту» зазначає, що пишається тим, що їх клієнтом є пані Стефанія, на честь якої була написана пісня Kalush Orchestra. Тому мамі соліста гурту-переможця Євробачення символічний подарунок – сертифікат на використання 631 м3 газу. Цифру обрали еквівалентну здобутим на Євробаченні.

«ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» пишається, що нашим споживачем є Псюк Стефанія, котра змогла виховати насамперед гідну Людину, патріота якому не байдуже, що відбувається в його країні і якому болить за життя наших захисників», – зазначається у повідомленні.

Колектив ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» вирішив окрім, сотні теплих слів зробити на знак подяки батькам Олега Псюка символічний подарунок – сертифікат на використання 631 м3 газу. «Сума на цей об’єм газу буде зарахована на Особовий рахунок родини», – йдеться у повідомленні газовиків.

Також компанія подякувала Стефанії Псюк, за те, що вона відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожитий газ і «є прикладом не лише у вихованні гідного українця, але й підтримці обороноздатності країни».