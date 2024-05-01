Голові Rheinmetall Арміну Паппергеру через допомогу Україні підпалили дім

У Німеччині ліві екстремісти влаштували пожежу в дачному будиночку глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це у середу, 1 травня, пише видання Bild.

Як повідомляється, на півночі Німеччини в місті Хермансбург згорів дерев'яний будиночок на ділянці, що належить Паппергеру, а відповідальність за це взяли на себе ліві екстремісти.

«У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Паппергера», – йдеться у листі про відповідальність екстремістів.

У листі наголошується, що «Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту» і що компанія накопичує «різні старі типи танків», «які тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком». Вони також зазначили, що «Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі».

Служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання, пише видання.

Зазначимо, німецький оборонний концерн Rheinmetall активно допомагає Україні. Зокрема, він надав українським військовим велику кількість військової техніки, зокрема понад 100 БМП Marder. Також Rheinmetall надає ЗСУ 155-мм артилерійські снаряди, які є однією з головних потреб українських захисників.

В середині березня стало відомо, що Rheinmetall найближчим часом почне будівництво снарядного заводу в Україні. Як сказав голова правління Rheinmetall Армін Паппергер, перші снаряди можуть зійти з українського конвеєра через 15 місяців.

Загалом концерн планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і ППО.