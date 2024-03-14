Німецький концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва зброї. Про це 14 березня повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише AFP.

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

«Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро продажів на рік», – пояснив гендиректор Rheinmetall.

Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні. Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується.

Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині. Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік. Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Також восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном «Українська оборонна промисловість». Відомо, що Rheinmetall планує почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні вже наступного року.