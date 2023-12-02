Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує почати випуск перших бронемашин Fuchs та Lynx в Україні вже наступного року. Про це 2 грудня повідомила агенція Reuters.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія очікує підписання угоди з Україною про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx до початку наступного року.

«Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший (Fuchs) протягом 6-7 місяців, а перший Lynx – протягом 12-13 місяців», – сказав Паппергер.

Зазначається. що Україна значною мірою покладається на фінансову та військову підтримку Заходу, який вклав десятки мільярдів доларів в озброєння, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Крім того, українські урядовці сподіваються, що співпраця із західними виробниками озброєнь допоможе відродити вітчизняну оборонну промисловість.

TPz 1 Fuchs – німецький колісний бронетранспортер-амфібія. Був прийнятий на озброєння Бундесверу 1979 року і разом з американським M113 є основним засобом транспортування піхоти на полі бою. Має досить велику кількість модифікацій (яку саме модифікацію виготовлятимуть в Україні – наразі невідомо). Озброєння бойової машини представлено різною комбінацією кулеметів: від одного до трьох 7,62-мм кулеметів MG-3.

Німецький колісний бронетранспортер-амфібія Fuchs

Згодом Rheinmetall розробила подальшу модифікацію Fuchs 2 вагою 4-8 т, мотором потужністю 315 кВт, покращеним бойовим відділенням, цифровою електронікою, новою гальмівною системою. Захист побудовано по модульному принципу. Загальне компонування Fuchs 2 майже ідентичне оригінальному Fuchs.

Lynx – гусенична платформа розробки та виробництва німецької компанії Rheinmetall. Може бути сконфігурованою як бойова машина піхоти, командно-штабна машина, бойова розвідувальна машина, БРЕМ або медична машина.

Німецька бойова машина піхоти Lynx

Основним озброєнням бойової машини є башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. БМП розроблена з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини (модульна броня, активні системи) та ситуаційну обізнаність.

БМП має три члени екіпажу і перевозить до 6 (KF31) або 8 (KF41) осіб десанту. Lynx забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях, обстріли, касетні боєприпаси та протитанкові керовані ракети.

Нагадаємо, 17 травня державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки виробництва Rheinmetall, яку раніше Німеччина передала Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців.