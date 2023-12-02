Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Пакет допомоги включає, зокрема, вантажівки, снайперські гвинтівки і снаряди
Світ — Юрій Братюк, 0 0
0 0
ЗСУ отримали німецькі вантажівки MAN HX 81
У суботу, 2 грудня, уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду ФРН.
Зазначається, що до нового пакету допомоги увійшли:
- 4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
- 8 вантажівок Zetros;
- 2 автомобілі прикордонної служби;
- 1 система мобільних антен;
- 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
- 25 лазерних далекомірів;
- 5 датчиків виявлення дронів;
- 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
Яу пише «Мілітарний», у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338. Також у листопаді уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні 20 бойових машин піхоти Marder і боєприпасів до них. Відновленням цих БМП для України займався німецький концерн Rheinmetall.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter