ЗСУ отримали німецькі вантажівки MAN HX 81

У суботу, 2 грудня, уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду ФРН.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;

8 вантажівок Zetros;

2 автомобілі прикордонної служби;

1 система мобільних антен;

15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;

25 лазерних далекомірів;

5 датчиків виявлення дронів;

3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

Яу пише «Мілітарний», у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338. Також у листопаді уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні 20 бойових машин піхоти Marder і боєприпасів до них. Відновленням цих БМП для України займався німецький концерн Rheinmetall.