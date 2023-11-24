У листопаді Німеччина виділила черговий пакет військової допомоги. Цього разу сума становить 1,3 млрд євро. У пакеті, серед іншого, є чотири додаткові зенітно-ракетні комплекси T-SLM IRIS та артилерійські боєприпаси. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, що нашій країні нададуть також 20 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів.

За інформацією видання Bild, наступного року Німеччина подвоїть суму допомоги Україні. Відтак загальна сума підтримки становитиме 8 млрд євро.

Військова допомога для України – це найважливіше, що може бути зараз. В режимі інтенсивного ведення бойових дій важливим є вийти на паритет із ворогом, який денно і ночно лупить артилерією по позиціях українських військових.

В той же час Німеччина надає Україні і гуманітарну підтримку. Зараз країна зосередилася на тому, аби підготувати нашу країну до важкої зими. Про це нещодавно заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок. Дипломатка наголошує на тому, що Росія накопичує ракети і може гатити ними взимку – коли удари відчуватимуться болючіше.

«Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу обсягом 20 млн євро. Лише цього року наша гуманітарна допомога сягає 380 млн євро. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії в економічному плані, зброєю та гуманітарною допомогою. Із 22 мільярдами євро Німеччина є другим донором України у світі», – зазначає Анналена Бербок.

У червні очільниця німецького Міністерства закордонних справ оголосила про ще 381 млн євро гуманітарної допомоги для України. За її словами, кошти витратять на широкий спектр потреб: від генераторів до продуктів харчування та наметів. Також Німеччина продовжить допомагати розміновувати українські території.

Водночас Німеччина продовжує розвивати українські проекти – чимало таких вже існували до повномасштабного вторгнення. Однак зараз свою увагу повністю сконцентрували на великій війні і методах подолання тих викликів, що постають перед Україною під час протистояння з Росією.

Наприклад, у жовтні 2023 року фонд «Ліки для України» отримав черговий транш допомоги від DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ці кошти скерують на покриття вартості ліків для українців, які постраждали від війни й не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно.

DEG – це Німецька інвестиційно девелоперська компанія. Упродовж 60 років вона фінансує та консультує приватні підприємства у країнах, що розвиваються, та в країнах з ринком у процесі формування.

Партнером цієї програма стала «Нова пошта».

«Для нас важливо, щоб люди, які постраждали від війни або опинились у скрутних життєвих обставинах, мали доступ до всього необхідного, особливо до життєво важливих ліків. Тому ми стали логістичним партнером фонду «Ліки для України» та за власний кошт доставляємо медикаменти мешканцям деокупованих територій, внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим сім’ям», – говорить Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.

За три останні місяці вже 2000 українців отримали посилки із ліками безкоштовно.

Щоб скористатися допомогою фонду «Ліки для України», треба зареєструватись в застосунку Liki24. Детальніше про те, як скористатися допомогою, можна ознайомитись на сайті.

Тим часом офіційна Німеччина – у списку тих країн, які вже міркують над відновленням України після війни. Наприкінці жовтня у цій країні заявили, що виділять ще 200 млн євро на на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на реконструкцію міст.

Уряд Німеччини розширив державні гарантії та поліпшив умови для тих своїх компаній, що планують інвестувати в Україну.

«Відновлення України – завдання поколінь для України та міжнародної спільноти. Чим тісніші економічні відносини з Україною, тим швидше ми зможемо почати над цим працювати. Тому ми хочемо створити умови і нарощувати потужності під час війни. Водночас це сигнал довіри і солідарності!», – каже німецький федеральний міністр Роберт Габек.

Зокрема, відтепер тамтешнім компаніям, що прагнуть інвестувати в нашу країну, покриватимуть не лише матеріальний збиток до повної втрати інвестицій. Ризики конвертації та переказу відсотків за кредитами, подібними до власного капіталу, тепер також хеджуються. Це довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують – крім звичайної пайової участі – для фінансування українських дочірніх компаній.

Фінансова підтримка, співробітництво в оборонній сфері, інвестиції та відновлення України – це теми, що є на порядку денному перемовин із Берліном, розповідає премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми хочемо, щоб німецький бізнес інвестував в Україну, у відбудову. І в межах форуму буде підписано низку важливих документів. Україна може стати вкрай важливою локацією для німецьких інвестицій, а наші країни отримають з цього значні взаємні вигоди», – наголошує він.