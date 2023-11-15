Максимальна компенсація за ліки становить 500 грн

Українцям, які постраждали від війни, і не мають можливості купити необхідні ліки, частину їх вартості компенсують. Фонд «Ліки України», який проводить цю компенсацію, у жовтні отримав новий транш допомоги від DEG (Німецького інвестиційного і розвиткового товариства) і тепер розмір Фонду становить 56 млн грн. А це означає, що ще більше незаможних українців зможуть отримати компенсацію за ліки.

Фонд «Ліки для України» від Liki24.com заснований у квітні 2022 року. Він дозволяє українцям, яким не вистачає коштів, отримати компенсацію за половину вартості медикаментів, замовлених через застосунок Liki24. Максимальна сума компенсації – 500 грн. Упродовж 2022 та 2023 років Фонд залучив понад 84 млн грн і допомогу від нього отримали понад 80 тис. українських сімей з більш ніж 2000 населених пунктів України.

Завдяки уряду Німеччини цього року розмір Фонду становить 56 млн грн. Партнером проекту стала «Нова пошта», яка щомісяця виділяє 100 тис. грн, які покривають вартість доставки ліків на адресу отримувачів по всій Україні.

«Для нас є дуже важливим, що український бізнес підтримує нашу ініціативу і наш Фонд “Ліки для України”. Ми щиро дякуємо «Новій Пошті» за їх допомогу з логістикою, адже завдяки цьому ще більше людей у різних куточках України мають змогу отримати необхідні ліки. Кожна копійка – це реальна допомога для тих, хто її потребує. Також ми вдячні DEG та уряду Німеччини, які продовжують підтримувати наш Фонд», – каже співзасновник та СЕО Liki24.com Антон Авринський.

СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба додає: «Для нас важливо, щоб люди, які постраждали від війни або опинились у скрутних життєвих обставинах, мали доступ до всього необхідного, особливо до життєво важливих ліків. Тому ми стали логістичним партнером фонду “Ліки для України” та за власний кошт доставляємо медикаменти мешканцям деокупованих територій, ВПО та малозабезпеченим сім’ям. Так, за 3 місяці вже 2000 українців отримали посилки із ліками безкоштовно».

Щоб скористатися допомогою фонду «Ліки для України», треба зареєструватися в застосунку Liki 24. Після цього на головному екрані Liki24 з’явиться інформація про можливість взяти участь у програмі компенсації. Більш детально про те, як скористатися допомогою можна ознайомитись за посиланням.