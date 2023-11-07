Щороку в госпіталі у Винниках проводять понад 300 ендопротезувань

На Львівщині безплатне державне ендопротезування (заміну суглобів) проводять лише в одному медзакладі – у львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи. Щороку тут проводять понад 300 ендопротезувань.Кошти за заміну суглобів в іншому медичному закладі пацієнтам не повертають, повідомила на брифінггу 7 листопада т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська.

«Держава закуповує ендопротези та набори для оперативного втручання, які безплатно розподіляються у медичних закладах. На Львівщині базовим закладом для безплатного ендопротезування наразі визначено Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи. Чому лише один заклад? Набори для оперативного втручання наразі отримав лише госпіталь. Якщо держава закуповуватиме набарів більше, то їх отримають й інші медзаклади і вони будуть включені у маршрутизацію пацієнтів для безкоштовного протезування», – повідомила Наталія Літвінська.

За її словами, в області ширяться чутки, що безкоштовного ендопротезування в області не проводять, бо держава не закуповує ендопротези. Не виключено, що таку інформацію поширюють і лікарі, які проводять ендопротезування за гроші пацієнта. Щороку держава виділяє понад 140 млн грн для закупівлю ендопротезів і понад 13,5 тисяч українців цього року отримали безкоштовне ендопротезування.

За словами Наталії Літвінської, департамент охорони здоров’я видав наказ, відповідно до якого кожен пацієнт, який готується до заміни суглоба, має бути поінформований лікарем щодо можливості безплатного хірургічного втручання. Якщо пацієнт хоче провести ендопротезування в іншій медичній установі за власні кошти, держава не відкшкодовує йому витрати.

У госпіталі у Винниках проводить ендопротезування вже 30 років і в середньому щороку проводять 350 втручань з ендопротезування. Найчастіше міняють кульшові суглоби, менше – колінні.

«Наші спеціалісти проходили навчання у клініках Німеччини й Польщі та привезли цю методику до України. З 1993 року проведено понад 5 тисяч оперативних втручань. Досвід наші спеціалісти мають великий. Ми є виконавцями програми й отримуємо ендопротези, оплачені з державного бюджету. Сьогодні на залишку у нас є 305 ендопротезів. На наступний рік ми замовили ще 100 ендопротезів», – повідомив гендиректор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих ім. Ю. Липи Максим Прикупенко.

Усі, кому потрібне оперативне втручання із заміни суглобів, можуть звернутися в госпіталь, але потрібно мати скерування від сімейного лікаря. Інформацію можна отримати за тел. 032 259 30 08.