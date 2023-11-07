На Львівщині у майже 50% хворих рак шлунка виявляють у четвертій стадії

Щороку в Україні реєструють понад 10 000 нових випадків раку шлунка: 13,2% смертей чоловіків і 10,9% смертей жінок від онкологічних захворювань припадають на рак шлунка.

На Львівщині, як повідомив ZAXID.NET заступник директора Львівського регіонального онкоцентру Олег Дуда, на обліку з раком шлунка перебуває майже 2000 мешканців області. Торік рак шлунка виявили у 318 хворих, за 9 місяців цього року – у 225. До року з моменту встановлення діагнозу помирає 51,9% хворих. Найчастіше на рак шлунка хворіють після 60 років, хоч захворювання діагностують і у більш ранньому віці. Хворі звертаються по медичну допомогу надто пізно, майже у 50% пацієнтів недугу виявляють у четвертій стадії, коли допомогти вже складно.

У розвинених країнах світу, за словами Олега Дуди, є тенденція до зменшення кількості випадків захворювання на рак шлунка. І цьому сприяють регулярні профілактичні огляди, вчасне лікування гастритів, виразок, а також відкриття у 1982 році бактерії Helicobacter pylori, яка визнана ВООЗ однією з головних причин аденокарциноми шлунка. В Україні, і зокрема на Львівщині, смертність від раку шлунка ще залишається доволі високою саме через занедбаність захворювання, пізнє звернення по медичну допомогу.

«У 2022 році 48% хворих звернулися до лікарів дуже пізно. У них діагностували рак шлунка вже у четвертій стадії. У таких випадках хворому вже важко допомогти», – каже Олег Дуда.

Вісім порад від гастроентеролога

Гастроентеролог, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець каже, що існує досить багато можливостей запобігти цій потенційно смертельній хворобі. На своїй сторінці у Facebook він виклав вісім порад, дотримання яких допоможе уникнути раку шлунка.

1. Перевірте, чи немає у вас інфекції Helicobacter pylori. Ця бактерія спричиняє запалення слизової оболонки шлунка у 100% інфікованих нею людей. При генетичній схильності спершу можуть виникати передракові стани, а надалі й аденокарциноми або лімфоми шлунка.

Бактерію Helicobacter pylori можна виявити під час ендоскопічного дослідження шлунка, за допомогою дослідження крові (за наявністю антитіл), антигенів Helicobacter pylori у фекаліях та за допомогою 13С – сечовинного дихального тесту.

«У нас, на жаль, продовжують використовувати російський дихальний “Хелік-тест”, який жодним чином не може виявити бактерії у шлунку. Якщо вам запропонують видихнути у скляну трубку з індикатором, то йдеться якраз про це ноу-хау від болотних геніїв. У таких випадках варто звертатися до компетентних органів, які мають встановити, як в українських клініках з’явилися недостовірні тести терористичного походження», – говорить гастроентеролог.

При виявленні бактерій Helicobacter pylori гастроентеролог призначає пацієнту відповідну антибактеріальну терапію.

2. Здорове збалансоване харчування є іншим ефективним способом запобігання злоякісних новоутворень у шлунку. Під час кожного прийому їжі має бути багато свіжих фруктів і овочів. Перевагу варто віддавати рибі, птиці або бобовим замість обробленого м’яса чи червоного м’яса, а також цільнозерновим продуктам (хліб, макарони та пластівці) замість очищеного зерна.

3. Зменшіть споживання копчених та маринованих продуктів. Велика кількість солі та консервантів може сприяти небажаним змінам слизової оболонки шлунка та підвищити ймовірність захворювання на рак.

4. Киньте курити. Куріння створює ризик багатьох видів раку, включаючи рак шлунка. Також уникайте пасивного куріння.

5. Побільше рухайтеся. Гарна фізична форма та активність знижує ризик багатьох різних видів раку та інших проблем зі здоров’ям.

6. Перевірте свою вагу. У людей із зайвою вагою ймовірність захворювання на рак шлунка вища.

7. Використовуйте аспірин з розумом. Аспірин, ібупрофен та інші схожі ліки можна приймати, щоб полегшити біль, лихоманку або набряк. Це також знижує шанси на рак шлунка та товстої кишки. Але не треба приймати ці ліки для профілактики раку шлунка, оскільки вони також можуть викликати утворення виразок слизової оболонки шлунка і дванадцятиперстної кишки, а також виразкових кровотеч.

8. Порадьтеся з лікарем щодо доцільності генетичного тестування. Воно допоможе визначити, чи є у вас певні гени, які роблять ризик раку шлунка суттєво вищим, включаючи ген CDH1 і генетичні ознаки синдрому Лінча.

Хто у групі ризику?

Лікарі радять проходити профілактичні обстеження чоловікам і жінкам після 50 років. Якщо у родині хтось мав пухлину травної системи, рідним слід робити ендоскопічні обстеження на 10 років раніше від віку, в якому у родича виявили це захворювання, бо рак розвивається з незначних змін і цей процес триває 5-10 років. Скажімо, у родича виявили рак шлунка у 45 років, то рідні повинні обстежитися у 35 років.

Не відкладати візит до лікаря слід людям будь-якого віку, якщо є хоч один з таких симптомів:

печія, відрижка;

гіркота в роті;

порушення прохідності їжі;

болі за грудиною;

дискомфорт при ковтанні;

нудота і блювота;

болі у верхніх чи нижніх відділах живота;

анемія, невмотивована слабкість;

відсутність апетиту;

зниження маси тіла;

змінені випорожнення, кров у калі.

***

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Та якщо вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.