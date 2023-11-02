На Львівщині за 9 місяців зафіксовано 19 випадків захворювання на гепатит А

Захворюваність на гепатит А зростає. І не лише на Вінничині, де захворювання станом на 1 листопада лабораторно підтверджено вже у понад 200 пацієнтів. Хворих на гепатит А виявили і на Прикарпатті, до обласної клінічної інфекційної лікарні потрапило семеро мешканців Івано-Франківська (четверо дорослих і троє дітей). 11 людей госпіталізували до лікарні і на Закарпатті, серед хворих п’ятеро дітей.

На Львівщині, як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головна держсанітарна лікарка у Львівській області Наталія Тімко-Іванченко, за 9 місяців 2023 року зафіксовано 19 випадків захворювання на вірусний гепатит А проти одного випадку у 2022 році. Тобто, є значне зростання захворюваності. Зростання спостерігається в Україні загалом. Останній випадок захворювання на гепатит А на Львівщині зафіксували у жовтні.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

Чим небезпечний цей збудник? У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. Від того моменту, як збудник потрапив в організм людини, і до моменту появи перших клінічних ознак хвороби може пройти до 45 діб.

«І людина найбільш заразною є тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покровів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період хворий є найбільш небезпечний для оточуючих», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Симптоми захворювання

біль у животі

підвищення температури тіла

нудота, блювання

діарея

втрата апетиту

слабкість, головний біль

важкість у правому підребер’ї

темна сеча та знебарвлений стілець

пожовтіння шкіри, склер, слизових

Люди, які перехворіли на гепатит А, отримують імунітет від цієї недуги на все життя. Також тривалий імунітет від інфекції забезпезпечує вакцинація.

Лікування гепатиту А і профілактика

За словами Наталії Тімко-Іванченко, специфічного лікування нема, воно направлене на те, аби зменшити симптоми захворювання і допомогти печінці відновитися.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян, після одужання пацієнт має дотримуватись рекомендацій лікаря, щоб допомогти печінці повноцінно відновитися: дотримуватися дієти, не вживати алкоголь тощо. З раціону слід виключити смажене, жирне, вуджене, консервацію, газовані напої. Натомість включити у меню каші (крім пшоняної), картопляне пюре, тушковані овочі (не сирі), м’ясо птиці, кролика, телятину, яловиччину, нежирну свинину, відварене, тушковане або запечене, рибу на пару або запечену.

Щодо профілактики, то Наталія Тімко-Іванченко радить, передусім, дотримуватися загальної гігієни: мити руки після відвідин санвузла, перед споживанням їжі, після того, як побували у громадських місцях тощо. Ретельно мити овочі, фрукти, упаковування продуктів, посуд та кухонні столи, не вживати воду сумнівної якості. Найкраще пити бутильовану воду, або кип’ячену.

«Ще один вид профілактики – вакцинація. Вакцинація від гепатиту А належить до рекомендованих, тобто, або людина сама купує вакцину, або може вакцинуватися за кошти підприємств, установ чи організацій. В Україні зареєстровані вакцини Хаврикс (для дітей і дорослих) та Твінрикс (від гепатиту А і В). Щоб зупинити спалах, достатньо одного щеплення. Якщо ж людина хоче мати захист більше 20 років, то через півроку треба зробити друге щеплення», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

ZAXID.NET спробував дізнатися ціну вакцин проти вірусу гепатиту А, але ні в аптеках, ні в приватних клініках Львова цих вакцин не знайшов.