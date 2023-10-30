Захворювання на гепатит виявили у п'ятьох районах Вінниччини

На Вінниччині на гепатит А захворіло вже 174 людини. Захворювання виявили у п’ятьох районах Вінницької області, повідомили у понеділок, 30 жовтня, у прес-службі департаменту охорони здоров’я Вінницької ОВА.

За даними міністерства охорони здоров’я України, станом на 30 жовтня гепатит А підтвердили у 174 людей. Серед хворих – 29 дітей.

«Наразі вакцинують медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху. Окрім того, щеплення також передбачені для близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Зазначається, що до Вінниці направили додаткові 1100 доз вакцин від гепатиту А. Їх використовуватимуть для щеплення дітей та вакцинації в закритих колективах.

Захворювання на гепатит виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад. Водночас медикам досі не вдалося з’ясувати джерело захворювання.

«Попередньо розглядаються 4 різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами з широким лабораторним контролем. Також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А – захворювання печінки, спричиненого вірусом. Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом, тобто, через продукти та воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.