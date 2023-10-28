Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінниці ухвалила рішення школярів Вінницької громади з осінніх канікул на навчання, але в онлайн-форматі. Причиною є спалах вірусного гепатиту. Про це повідомила прес-служба міської ради.

«На жаль, у Вінниці зростає кількість підтверджених випадків хвороби на гепатит A. Отож, задля безпеки юних вінничан було вирішено обмежити скупчення дітей в організованих колективах», – зазначили у відомстві.

Директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко зазначила, що у найближчий період в місті буде організоване онлайн-навчання.

«Ми переходимо на дистанційне навчання через гепатит А, це хвороба брудних рук, а діти часто не миють руки, не миють овочі. Захворювання поширюється дуже швидко. Скільки триватиме дистанційне навчання поки не відомо, будемо моніторити ситуацію», – розповіла Оксана Яценко.

Заначимо, що кілька днів тому в одному з районів Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Фахівці досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до водопостачання.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що на рівні країни є 13 тис. доз вакцини проти гепатиту A, які були розподілені в кожну область. На Вінниччину в разі потреби переспрямують необхідну вакцину з резерву інших областей. Він додав, що поки не встановлено епідеміологічного зв’язку чи єдиного джерела інфікування у Вінниці. До завершення епідеміологічного розслідування вкрай необхідно дотримуватися профілактичних заходів, пише «Громадське».

Що відомо про гепатит A

Гепатит A – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту A передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможуть запобігти передачі вірусу через харчові продукти:

Не використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кипʼятити перед вживанням.

Не забувати про правила особистої гігієни: ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям – допомагає уникнути та запобігти зараженню.

Інкубаційний період вірусного гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Вакцини проти гепатиту A, які зареєстровані в Україні та продаються на фармринку. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту A дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.