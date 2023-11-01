Серед госпіталізованих – троє дітей

Станом на середу, 1 листопада, в обласній клінічній інфекційній лікарні Івано-Франківщини перебувають семеро людей, які захворіли на гепатит А. Про це повідомила «Суспільному» заступниця генерального директора лікарні Наталія Дьоміна.

За словами Наталії Дьоміної, серед госпіталізованих – четверо дорослих та семеро дітей. Всі пацієнти – мешканці Івано-Франківська.

«Діти – віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада», – заявила Наталія Дьоміна.

Заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус повідомила журналістам, що з точки зору епідеміології, Україна перебуває на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. За весь 2023 рік на Прикарпатті на гепатит А захворіло всього 12 людей, із них – одна дитина.

Тетяна Джус пояснила, що гепатит А має циклічність у п’ять-сім років, а останні спалахи хвороби в Україні реєструвалися у 2017-2018 роках. За її словами, інтенсивність епідеміологічного процесу на Івано-Франківщині в середньому є вищою, ніж по Україні, що робить умови поширення інфекції імовірнішими.

Нагадаємо, наприкінці жовтня масштабний спалах вірусного гепатиту зафіксували на Вінниччині – кількість хворих станом на 30 жовтня сягнула 170 людей. Через загострення епідеміологічної ситуації в області запровадили надзвичайний стан, а місцеві школи перевели на онлайн-навчання.

Зазначимо, гепатит А – захворювання печінки, спричиненого вірусом. Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом, тобто, через продукти та воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.