Серед хворих шість дорослих і п'ятеро дітей

На Закарпатті з діагнозом гепатит А госпіталізовано 11 людей, серед них п'ятеро дітей, повідомило 2 листопада Суспільне з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолія Пшеничного. Таким чином Закарпаття стало третьою областю, де виявили масове захворювання на гепатит А, раніше спалахи хвороби зафіксували на Вінничині та Івано-Франківщині.

За словами Анатолія Пшеничного, від початку 2023 року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.

«У гепатиту А довгий інкубаційний період — 6 тижнів. Хворий стає заразним в останні 7-10 днів інкубаційного періоду. Як тільки з'являється жовтяниця, то хворий перестає виділяти збудник. Тому госпіталізація розглядається як надання медичної допомоги, а не засіб ізоляції хворого», – повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

За її словами, вакцин в Закарпатській області мало. Охочі вакцинуватися повинні придбати їх за власні кошти.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на гепатит А. 24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А – захворювання печінки, спричиненого вірусом. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо. До інфекційної лікарні з гепатитом А потрапило і семеро мешканців Івано-Франківська. На Львівщині за дев’ять місяців 2023 року зафіксували 19 випадків захворювання на гепатит А, останній у жовтні. Торік – лише один випадок.