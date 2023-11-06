Вже понад 620 днів повномасштабної війни співзасновник громадської організації «Штаб 24» Олег Проць повсякчас перебуває на звʼязку із військовими.

Запити надходять щодня, щоправда, тепер вони стали більш цільовими. Якщо на початку великого вторгнення РФ бійці просили все – від медицини до зброї, то тепер до «Штабу 24» приходять за технологіями, що допомагають вбивати росіян на полі бою.

«Такі невеликі організації, як наша, на початку повномасштабного вторгнення займалися всім підряд – купували і діставали все на купу. Зараз, мені здається, схожі ГО і фонди сфокусувалися кожен у своєму напрямку. Наш штаб змістився на більш технологічні ґаджети і девайси, застосування яких буде ефективним у бою і допоможе знищувати ворога», – міркує Олег Проць.

Але мета залишається незмінною: зберегти життя українських воїнів. У цьому допомагає і розробка нових технологій, які не були популярними в перший рік повномасштабної війни.

Наприклад, зараз хлопці з фонду зосередились на машинах для розмінування, розповідає Олег: «Ми вирішили, що якусь частину особистих коштів, окрім донатів, будемо спрямовувати в проекти від людей, що горять розробкою і мають потенціал до створення важливих пристроїв на фронт. Усе почалося з автомобілів-багі».

Таке рішення ухвалили через велику кількість замінованих територій і нестачу відповідної техніки. За зразок використали американську машину, на її прикладі створили власний прототип і за кілька тижнів розробники будуть готові представити першу робочу модель.

При цьому, підкреслює співзасновник ГО, військові звертаються і з нагальними потребами в озброєнні, яке щодня потрібне в гарячих точках війни.

«Найбільше військові зараз просять FPV-дрони. І оскільки сили оборони креативно і професійно використовують їх на полі бою, ми фокусуємося також і на цих обʼєктах. В той же час продовжуємо купувати розвідувальні дрони, тепловізори, приціли, іноді – бронежилети. Також на порядку денному – турелі. Це така основа, найбільш затребувані речі від таких нішевих волонтерських організацій, як наша», – перелічує Олег Проць.

Усе, що допомагає зберегти життя нашим бійцям і ліквідувати ворога на полі бою, коштує дорого. «Штаб 24» акумулює кошти різними способами: це криптовалюта, з якою працюють від початку повномасштабного вторгнення, допомога від бізнесу, внески від простих українців.

«Не секрет, що закривати збори стало трохи важче, але не можна сказати, що темпи стали набагато менші. Люди все одно розуміють, що продовжується страшна війна, яка стосується кожного. Однак деякі не можуть собі зараз дозволити великих внесків. Але, звісно, залишається активна частина нашого суспільства, що донатять повсякчас – вони мають постійний заробіток і усвідомлення: все, що в них є, це лише завдяки силам оборони», – додає Олег.

Також співзасновники організації вкладають і власні кошти зі своїх бізнес-проектів.

У війні проти Росії Україна опирається також і на підтримку від західних союзників. Якщо на державному рівні ця співпраця конвертується в РСЗВ, бронемашини, нову артилерію і винищувачі (ми всі на це сподіваємося), то на нижчому, суспільному рівні підтримка від іноземців перетворюється на невеликі, однак якісні проекти.

Наприклад, ще торік ГО «Штаб 24» почала співпрацю із із польською компанією Spartaqs, що виготовляє безпілотники.

«В нас залишаються контакти з-за кордону, це коло навіть розширюється. Підприємці з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, США та Канади. Вони самі час від часу телефонують і запитують про наші потреби. Є така комунікація – не завжди результативна, але систематична. Хтось просто хоче дізнатися, якою є ситуація, хтось обовʼязково допоможе», – розповідає співзасновник ГО «Штаб 24».

Цього року громадська організація організувала поїздку в рамках Міжнародного фестивалю мотоциклістів Harley-Davidson, який відбувся в Угорщині. Там хотіли зібрати кошти і розповісти іноземцям про російсько-українську війну.

«Ми спершу скептично оцінювали свої шанси. Але почали комунікацію з організаторами ще за півроку до події. Надали їм відповідні документи, відповіли на їхні всі питання. Отримали погодження, і тоді вирушили на фестиваль», – пригадує Олег.

Спершу хотіли оголосити збір на товари подвійного призначення – наприклад, безпілотники. Однак організатори попросили обрати гуманітарну ціль. Так зʼявилася ідея збирати кошти на планшети для дистанційного навчання дітей, що стали переселенцями через окупацію.

На фестивалі іноземці задонатили 5 тисяч євро. Сума, каже Олег, менша, ніж розраховували. Тож в Україні збір продовжили і придбали 45 планшетів.

«Але важливою була і просвітницька складова. Ми багато спілкувалися з іноземцями», – розповідає Олег.

Фестиваль відбувався в Будапешті, а угорська влада неодноразово відзначалася своїми антиукраїнськими наративами.

«Іноді ми чуємо в новинах, як ставляться до нас угорці, але це ситуація в розрізі вищого політичного керівництва. Їхня влада справді видається проросійською. Але самі люди – у віці від 20 до 45 років, дуже активно підтримували нас, говорили багато слів підтримки і висловлювали свої співчуття. Багато хто зупинявся. Люди купували, донатили у скриньку і щиро цікавилися, якою є ситуація в Україні», - підсумовує співзасновник ГО «Штаб 24».

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