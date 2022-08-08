24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення Росії, українці вкотре об’єдналися і кинулися допомагати війську. Потреб було і залишається чимало: від амуніції та спеціалізованого одягу – до військового обладнання та дороговартісної техніки.

ZAXID.NET поспілкувався зі львівською громадською організацією «Штаб 24», яка з перших днів нової фази війни активно допомагає військовим. Ідея належить трьом львівським друзям – Олегові Процю, Максиму Кочергану та Костянтину Гощевському. Хлопці, не покладаючи рук, уже майже півроку дістають з-за кордону все необхідне для того, аби робити «смерть ворогам»: бронежилети й каски, тепловізори, приціли, дрони та автівки.

Команда залучила волонтерів із понад 20 країн світу, у своїх закупівлях вони часто використовують криптовалюту, а своєю місією називають «допомогти військовим і врятувати якомога більше українців».

Захистити не лише військових

Зараз «Штаб 24» зосередився на одному масштабному проекті: передати 10 тисяч бронежилетів для надзвичайників і лікарів, що працюють на фронті. Бронепластини їм закуповують і висилають донори з Литви та Іспанії. Вони передають металу на 1,6 млн євро.

Зараз волонтери працюють над бронежилетами для надзвичайників і лікарів, що працюють на фронті

«Зараз продовжуємо цей проект, рухаємося вже ближче до реалізації, обіцяють нам до кінця місяця відправити ці бронепластини металеві, велику кількість. Ми на початок орієнтуємося на 10 тисяч бронежилетів. Є вже попередня домовленість із підприємством, яке виготовляє бронежилети. Вони нам пошиють їх по собівартості. Зараз підтягуємо кошти на роботу та доукомплектування. Це буде орієнтовно 10-20 мільйонів гривень, залежно від кількості», – розповідає співзасновник організації Олег Проць.

Ці елементи захисного одягу згодом передадуть тим, хто боронить нас від наслідків російської агресії: вогнеборцям та медикам.

Дрони від друзів-поляків

Безпілотники. Невеликі літальні апарати, які можуть врятувати життя військових. Це, без перебільшення, їхні «очі» на фронті, і в ГО «Штаб 24» це добре розуміють. Саме тому ще на початку повномасштабної війни почали співпрацювати із польською компанією Spartaqs.

«Ця польська компанія виробила безпілотник, схожий на нашу «Лелеку», але там трохи інша система. Перший має приїхати уже наступного тижня, хочемо його показати хлопцям, аби протестували по автономних характеристиках. Бо заявлено, що дрон може летіти на 35+ км», – додає Олег Проць.

Дрон від польської компанії Spartaqs

Наразі наші бійці тестуватимуть нову систему.

Часто під час оплати амуніції та обладнання команда штабу використовує криптовалюту. Вони співпрацюють із криптофондом AID FOR UKRAINE, який створений Міністерством цифрової трансформації.

Працювати до перемоги

Допомогу від західних партнерів, розповідає Олег, і надалі відчутно. Наприклад, західна діаспора допомагає медициною – турнікетами, бандажами та необхідними ліками. Декілька разів прислали повністю укомплектовані медичні рюкзаки для бойових медиків.

У режимі нон-стоп хлопці працюють уже понад 5 місяців. І припиняти чи робити перерви не планують.

«Ми 100% не втомилися, бо ж як можна говорити про втому, якщо в нас тут, у Львові, дякувати Богу і Збройним силам, все нормально, і ми навіть таких питань про виснаження собі не ставимо», – додає співзасновник організації Олег.

Він розповідає, що відгуки військових – це найкраще, що може надихнути чи мотивувати: «Коли вони або скидають відео з тим, що ти їм передав, або дзвонять і дякують. Цього достатньо, щоб продовжувати працювати. Ми максимально сконцентровані і націлені на результат, бо розуміємо, що зупинятись не можна».

Усі фото і відео ГО «Штаб 24»