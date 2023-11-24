В Україні розгорніть ще одну систему Patriot

Німеччина розгорне ще одну систему протиповітряної оборони Patriot в Україні взимку. Про це повідомив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю «Укрінформу» у п’ятницю, 24 листопада.

«Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини», – сказав Мартін Єгер.

Наразі в Україні перебуває вже чотири доставлені з Німеччини системи IRIS-T.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS, які вже стали на бойове чергування. Президент зазначив, що союзники України вчасно надали підсилення ППО до зими, коли росіяни планують знищувати українську інфраструктуру.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Україна бере в оренду деякі системи ППО для захисту неба від російських ракет. За його словами, це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів. Він також зазначив, що західні партнери передаватимуть Україні системи ППО перед зимою.