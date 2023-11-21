Про пакет військової допомоги міністр оборони Німеччини повідомив під час зустрічі з Рустемом Умєровим

Німеччина передасть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд євро, до якого увійдуть системи ППО, снаряди та інше озброєння. Про це повідомив у вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «РБК-Україна».

Німецький міністр прибув до України 21 листопада з неоголошеним візитом. Він анонсував передачу пакета військової допомоги на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

До пакета військової допомоги увійшли чотири системи ППО IRIS-T та 20 тис.155-мм снарядів. Окрім цього Німеччина доставить в Україну протитанкові міни та інше озброєння. Яке саме озброєння прибуде до України, Борис Пісторіус не уточнив.

Водночас німецький міністр оборони заявив, що у пакеті військової допомоги не буде німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. За його словами, наразі «нової інформації щодо Taurus немає».

Нагадаємо, німецьке видання Bild від джерел у міністерстві оборони Німеччини дізналося, що країна включить у бюджет на 2024 рік додаткові 4 млрд євро на військову допомогу Україні. Це збільшить обсяги допомоги вдвічі, до 8 млрд євро на рік. Початково міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проекти підтримки, коли на нову допомогу у міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 млн євро.