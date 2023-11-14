Коли саме прибудуть танки та інше озброєння, невідомо

Німеччина оголосила про масштабний пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки німецького виробництва Leopard 1, військовий транспорт та безпілотники із боєприпасами, йдеться в оновленні списку військової допомоги німецького уряду від понеділка, 13 листопада.

«Перелік військової допомоги Україні включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки», – йдеться на сайті німецького уряду.

Згідно з оновленими даними, у новому пакеті допомоги Україна отримає:

10 танків Leopard 1A5;

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

5 медичних всюдиходів Carrier Warthog;

1 020 155-мм снарядів;

1 машина для розмінування Wisent 1;

10 дронів-розвідників Vector;

10 тис. захисних окулярів;

14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12;

три автомобілі для патрулювання;

чотири танкових тягачі НХ81 і чотири напівпричепи до них;

16 вантажівок Zetros;

13 великотоннажних вантажівок MAN;

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Зазначимо, загальна вартість нового пакета військової допомоги невідома. Також в німецькому уряді не уточнили, коли техніка та озброєння прибуде до України.

Нагадаємо, 11 листопада німецьке видання Bild повідомило, що бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування на військову допомогу Україні, що збільшить її удвічі. Загалом на 2024 рік буде заплановано фінансування у 8 млрд євро на потреби української армії.