У бюджет Німеччини на 2024 рік включать додаткові 4 млрд євро на військову допомогу Україні, що збільшить обсяги допомоги вдвічі. Про це стало відомо німецькому виданню Bild від джерел у міністерстві оборони Німеччини.

За даними джерел, відповідної домовленості досягли коаліційні партії і наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування.

Початково міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проекти підтримки, у той час як на нову допомогу у міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 млн євро.

У німецькому міноборони захотіли виділити додаткові 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів. У підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки України.

Для Києва це означає більше зброї та боєприпасів в оборонній війні проти Росії. Крім того, міністерству оборони буде дозволено витратити два мільярди євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.