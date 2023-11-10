Час прибуття ЗРК німецького виробництва не називають з міркувань безпеки

Україна отримає від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс американського виробництва Patriot. Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник Повітряних сил зазначив, що дату прибуття ППО до України називати не будуть. Це пов’язано насамперед із питаннями безпеки.

«Коли анонсуються такі речі, тим паче лідерами країн, то час, умови – це все не є для широкого загалу», – заявив Юрій Ігнат.

За його словами, наразі є багато заяв від західних партнерів про надходження ППО до України. Він підкреслив необхідність з часом замінити радянські системи ППО, які є в Україні, на більш сучасні західні. Водночас Юрій Ігнат уточнив, що наразі країна використовуватиме надані західні системи захисту в комплексі – зокрема, запускаючи ракети, які надали Україні країни-партнери, з радянських установок.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS, які вже стали на бойове чергування. Президент зазначив, що союзники України вчасно надали підсилення ППО до зими, коли росіяни планують знищувати українську інфраструктуру.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Україна бере в оренду деякі системи ППО для захисту неба від російських ракет. За його словами, це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів. Він також зазначив, що західні партнери передаватимуть Україні системи ППО перед зимою.