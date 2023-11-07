Скільки саме установок стало на бойове чергування, Володимир Зеленський не уточнив

Західні партнери передали Україні додаткові зенітно-ракетні установки норвезького виробництва NASAMS, які використовують для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 7 листопада.

«Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – повідомив Володимир Зеленський.

Скільки саме ЗРК NASAMS прибуло до України, президент не уточнив. Також Володимир Зеленський не повідомив, які саме країни надали Україні ППО.

Зазначимо, NASAMS – норвезько-американський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс розробили для заміни американського ППО MIM-23 Hawk. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км. Остання версія комплексу NASAMS III здатна уражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, 4 листопада Швеція підтвердила передачу Україні вісьмох артилерійських установок Archer. Артустановки вже стали на бойове чергування, про що свідчать кадри з відео командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.