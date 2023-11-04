Перші установки отримали бійці 45 окремої артилерійської бригади

Міністерство оборони Швеції офіційно підтвердило, що країна передала Україні партію САУ шведського виробництва Archer. Йдеться про вісім одиниць техніки, повідомив шведський телеканал SVT із посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона у п’ятницю, 3 листопада.

За словами міністра оборони, вісім одиниць самохідних артустановок доставили в Україну згідно з рішенням Швеції щодо військової допомоги у січні 2023 року. Нагадаємо, пакет допомоги, у який входили САУ Archer та БМП Stridsfordon, становив 4,3 млрд шведських крон.

«Це, звичайно, важливо для українців, тому що система Archer має хорошу мобільність і точність», – зазначив Пол Йонсон.

До офіційного коментаря міністра оборони Швеції телеканал повідомив, що світлини з самохідними установками почали з’являтися в ЗСУ. Зокрема, SVT повідомив про те, що частину САУ отримала 45 окрема артилерійська бригада, про що свідчать кадри з відео командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Телеканал зазначає, що наразі невідомо, де саме воюють українські захисники, проте востаннє їхню частину геолокували у вересні, коли сили бригади були поблизу донецького Лиману.

Зазначимо, Archer – шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях. Установка має радіус дії до 8 км та вирізняється швидким реагуванням – щоб згрупуватися, відкрити вогонь та від’їхати з локації потрібно лише кілька хвилин.