Автоматизовані самохідні гаубиці Archer – одна з найсучасніших артилерійських систем у світі

Швеція передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW. Про це 19 січня повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає The Local.

Цей пакет військової допомоги стане десятим, який Швеція надає Україні. Він складається з трьох частин, одна з них відведена САУ Archer – для їх передачі потрібна додаткова підготовка. Скільки САУ отримає Україна наразі не відомо. Ймовірно йдеться про Archer B, які зберігаються на складах і яких у Швеції є 24 одиниці.

САУ Archer – одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, здатна стріляти снарядами на відстань до 50 км.

50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90 також включені в останню партію допомоги для України і їх можуть доставити впродовж декількох місяців. Крім цього, Швеція надішле протитанкові комплекси NLAW.

«Вони відносно прості у використанні, не потребують багато часу для навчання і мають хорошу здатність виводити з ладу російські танки», – зазначила міністерка енергетики Еббой Буш.

Пакет допомоги також включає гранатомети, протитанкові гармати, автоматичну зброю та обладнання для розмінування. Загальна вартість пакету становить 4,3 млрд шведських крон, однак в цю суму не включені САУ Archer.