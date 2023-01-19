Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші країни надсилати Україні більше зброї

Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму 113 млн євро. Він включатиме зброю та боєприпаси. Відповідне рішення 19 січня ухвалив естонський уряд, передає ERR.

Зазначається, що це найбільша військова допомога, надана Естонією Україні від початку повномасштабного вторгнення. Загалом Естонія вже надала Україні допомоги на 370 млн євро. Цього разу пакет складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

«Естонія надає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них», – повідомляє видання.

Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що якщо Україна програє війну, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою.

«Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, в тому числі й Естонії, на свободу і демократію. Сьогоднішнім рішенням уряду ми відправляємо Україні зброю, якої вона зараз найбільше потребує. Україна сама звернулася до Естонії з проханням про цю допомогу», – додала вона.

Вона зазначила, що українські бійці дуже швидко вчаться застосовувати нові системи озброєнь і закликала інші країни надсилати Україні більше зброї.