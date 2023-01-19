Сполучені Штати Америки готуються виділити Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 2,5 млрд доларів. Він буде одним з найбільших від початку російського вторгнення і може бути оголошеним вже найближчими днями, повідомляє CNN.

За даними журналістів, до пакета вперше ввійдуть бойові бронемашини Stryker, а також більше бойових машин Bradley. Також у списку можуть бути машини із захистом від мін і засідок, відомі як MRAP. А ще, як повідомляло Politico, у новий пакет можуть увійти ракети GLSDB. Вони можуть запускатися із вже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS. Боєприпас може вражати цілі на відстані 150 км.

Одне з джерел CNN повідомило, що пакет ще не завершений, але він може надійти до кінця тижня (22 січня). Інші джерела повідомляли, що офіційно про новий пакет США оголосять 20 січня.

Очікується, що до нового пакета не ввійдуть танки чи ракети великої дальності, про які неодноразово просила Україна. Проте США надішлють Києву більше боєприпасів для артилерійських систем, а також ракетних систем HIMARS.