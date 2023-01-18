Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams, пише ввечері в середу, 18 січня, «Європейська правда» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Деталей дискусії двох лідерів видання не наводить і зазначає, що Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час розмови.

Про те, що США в новому пакеті військової допомоги не передаватимуть Україні танки також повідомило ввечері 18 січня видання Politico з посиланням на свої джерела.

На Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі Шольца запитали, чи надасть Німеччина Україні танки, однак чіткої відповіді не дав. Шольц лише сказав, що його країна робить усе виключно в тісній координації з союзниками, насамперед США. Він повторив, що треба уникнути втягування НАТО і його членів у пряму війну з Росією, пише «Укрінформ».

Останнім часом тиск на Німеччину з боку інших країн ЄС значно посилився, оскільки танки Leopard 2 – німецького виробництва, й тому Берлін повинен давати згоду на їхній реекспорт. Очікується, що відповідне рішення може бути ухвалене до засідання Контактної групи з питань оборони України цієї п'ятниці.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.