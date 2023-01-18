Латвія продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня

Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники. Про це повідомляє портал Delfi.

«Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати», – заявила міністерка оборони Інара Мурнієце в рамках робочого візиту до України.

Латвія також продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців ніж у 2022 році.

Міноборони повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надала Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. Із цієї суми приблизно 300 млн євро – це військова підтримка, надана латвійським урядом Україні, а інша частина – кошти, пожертвувані латвійцями.

Військова допомога Латвії Україні складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів Stinger, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, гелікоптерів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків та інших необхідних речей.