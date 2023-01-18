Велика Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очікує, що його країна разом спільно з європейськими союзниками передасть Україні до 100 сучасних танків. Про це пише Bloomberg.

«Я говорив з Олафом Шольцом кілька тижнів тому і намагався переконати його зробити більше... Ми виділили 14 танків Leopard 2 й тепер чекаємо їх із Данії, Фінляндії, Німеччини та інших країн ЄС ... Уряд у Варшаві хоче "надихнути інших" відправити щонайменше 100 танків, щоб можна було змінити ситуацію на полі бою в Україні», – сказав Моравецький.

Агентство зазначає, що напередодні німецький канцлер заявив про переговори щодо поставок танків Україні, які він веде з союзниками. Шольц підкреслив, що будь-які заяви про надання озброєння мають бути узгоджені з іншими країнами.

Окрім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.

Нещодавно Велика Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну. Європейські чиновники, які мають справу з Берліном, очікують, що Німеччина послідує цьому прикладу найближчим часом.