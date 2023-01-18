Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити Україні трохи більше одного мільйона 155-міліметрових снарядів

Пентагон звернувся до Ізраїлю та Південної Кореї, щоб поповнити нестачу боєприпасів для України у війні, частина з них вже відправлена. Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлений американський чиновник повідомив NYT, що Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити Україні трохи більше одного мільйона 155-міліметрових снарядів. Значна частина з них – хоча і менше половини – зі складів в Ізраїлі та Південній Кореї. Інші західні країни, включаючи Німеччину, Канаду, Естонію та Італію, також надіслали Україні 155-міліметрові снаряди.

NYT повідомляє, що Ізраїль висловлював стурбованість пропозицією Пентагона, але все ж погодилися відправити через Польщу близько половини з 300 тисяч снарядів. ЗСУ використовують близько 90 тис. артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі більше, ніж виробляють США і європейські країни разом.

Співрозмовники NYT наголошують, що решта має надходити з інших джерел, включаючи використання запасів або продаж.Водночас представники Пентагону кажуть, що мають гарантувати, що американські запаси не впадуть до небезпечно низького рівня.

Крім того, за словами двох високопоставлених ізраїльських чиновників, Сполучені Штати пообіцяли Ізраїлю, що будуть поповнювати те, що беруть зі складів на його території, і негайно відправляти боєприпаси в разі серйозної надзвичайної ситуації.