Якщо уряд Німеччини ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків. Про це повідомила газета Frankfurte Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела в оборонній галузі.

Зазначається, що поставка танків можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Джерела прогнозують, що з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.

Також, зазначає газета, Німеччина розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.

Крім того, за даними джерел, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і більш старі бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. 20 цих танків можуть бути готові через вісім місяців з моменту замовлення.

Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, 20 з них можуть доставити ко кінця квітня.

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Під час візиту до Львова 11 січня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що в межах міжнародної коаліції країна готова передати Україні роту танків Leopard 2. Також за умови згоди Німеччини невелику кількість танків готова передати Фінляндія.